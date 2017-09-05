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Российские врачи будут работать по национальной системе клинических рекомендаций

5 сентябрь 2017 (17:18)

К 2019 году всем российским врачам предложат работать по национальной системе клинических рекомендаций при основных заболеваниях. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на Минздрав.

Как отмечается, внедрение системы клинических рекомендаций в России началось с 2017 года.

Газета указывает, что рекомендации закреплены в Федеральном законе № 323 «Об основах охраны здоровья». Они предлагают врачам конкретные действия при лечении основных заболеваний. В нем также перечислены медикаменты, которые можно назначить пациенту, методы диагностики и лечения.

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