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Volkswagen отзывает из России 7,6 тыс. автомобилей Multivan

УрБК, Москва, 05.09.2017. Компания «Фольксваген Груп Рус», являющаяся официальным представителем Volkswagen на российском рынке, объявила об отзыве из России 7,67 тыс. автомобилей Volkswagen NFZMultivan T5, T6. Об этом сообщает пресс-служба Росстандарта.



Отзыву подлежат автомобили, реализованные с 2014 по 2016 год.



Причиной является возможное касание собственной ветви поликлинового ременя (с противоположным направлением хода) между натяжителем ремня и направляющим роликом. Данный дефект может привести к преждевременному износу и в отдельных случаях к обрыву поликлинового ремня.



На транспортных средствах Volkswagen Multivan будет проведена замена натяжителя ремня и поликлиного ременя.



Уполномоченные представители изготовителя «Фольксваген Груп Рус» проинформируют владельцев автомобилей Volkswagen Multivan, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.



Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

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