Новости дня

Volkswagen отзывает из России 7,6 тыс. автомобилей Multivan

5 сентябрь 2017 (17:02)

УрБК, Москва, 05.09.2017. Компания «Фольксваген Груп Рус», являющаяся официальным представителем Volkswagen на российском рынке, объявила об отзыве из России 7,67 тыс. автомобилей Volkswagen NFZMultivan T5, T6. Об этом сообщает пресс-служба Росстандарта.

Отзыву подлежат автомобили, реализованные с 2014 по 2016 год.

Причиной является возможное касание собственной ветви поликлинового ременя (с противоположным направлением хода) между натяжителем ремня и направляющим роликом. Данный дефект может привести к преждевременному износу и в отдельных случаях к обрыву поликлинового ремня.

На транспортных средствах Volkswagen Multivan будет проведена замена натяжителя ремня и поликлиного ременя.

Уполномоченные представители изготовителя «Фольксваген Груп Рус» проинформируют владельцев автомобилей Volkswagen Multivan, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме:


Loading...