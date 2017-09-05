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Volkswagen отзывает из России 7,6 тыс. автомобилей Multivan
5 сентябрь 2017 (17:02)
УрБК, Москва, 05.09.2017. Компания «Фольксваген Груп Рус», являющаяся официальным представителем Volkswagen на российском рынке, объявила об отзыве из России 7,67 тыс. автомобилей Volkswagen NFZMultivan T5, T6. Об этом сообщает пресс-служба Росстандарта.
Отзыву подлежат автомобили, реализованные с 2014 по 2016 год.
Причиной является возможное касание собственной ветви поликлинового ременя (с противоположным направлением хода) между натяжителем ремня и направляющим роликом. Данный дефект может привести к преждевременному износу и в отдельных случаях к обрыву поликлинового ремня.
На транспортных средствах Volkswagen Multivan будет проведена замена натяжителя ремня и поликлиного ременя.
Уполномоченные представители изготовителя «Фольксваген Груп Рус» проинформируют владельцев автомобилей Volkswagen Multivan, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.
Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
Отзыву подлежат автомобили, реализованные с 2014 по 2016 год.
Причиной является возможное касание собственной ветви поликлинового ременя (с противоположным направлением хода) между натяжителем ремня и направляющим роликом. Данный дефект может привести к преждевременному износу и в отдельных случаях к обрыву поликлинового ремня.
На транспортных средствах Volkswagen Multivan будет проведена замена натяжителя ремня и поликлиного ременя.
Уполномоченные представители изготовителя «Фольксваген Груп Рус» проинформируют владельцев автомобилей Volkswagen Multivan, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.
Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
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