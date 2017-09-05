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УБРиР выдал банковскую гарантию» на 990 млн рублей для завершения строительства первой очереди ЖК «Первый Николаевский»

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2017. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) выпустил банковскую гарантию исполнения обязательств по контракту компании «Стройтэк» (компания выступает генеральным подрядчиком) в пользу ООО «Новый застройщик» (ГК «PRINZIP» является заказчиком) на сумму 990 млн руб. сроком до 31 декабря 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.



Гарантия предоставлена для завершения строительства первой очереди ЖК «Первый Николаевский».



«Ранее застройщик получил финансирование для продолжения строительства объекта. УБРиР, в свою очередь, выпустил банковскую гарантию. Заключая эту сделку, мы ручаемся, что все денежные средства, направленные на строительство, будут освоены, и все работы, которые предполагается провести, будут выполнены точно в срок», — подчеркнул руководитель управления по работе с крупными корпоративными клиентами УБРиР Евгений Любимов.



«На мой взгляд, подобные сделки имеют большое значение не только для бизнеса, но и для общества. Наверняка все помнят, какой резонанс произвела эта новость о прекращении строительства на объекте. Сейчас, когда все финансовые вопросы урегулированы, мы чувствуем свою ответственность за реализацию проекта и сделаем все возможное, чтобы все пайщики «Первого Николаевского» получили свой дом», — прокомментировал гендиректор «Стройтэк» Владимир Копылов.

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