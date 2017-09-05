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Официальный курс долл. США вырос на 6 коп., евро — на 5 коп.
5 сентябрь 2017 (16:21)
УрБК, Москва, 05.09.2017. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 6 сентября. Курс долл. США вырос на 6,86 коп., до 57,85 руб. Курс евро увеличился на 5,26 коп., до 68,77 руб.
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