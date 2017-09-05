Кадастровые «накладки»

В Свердловской области собственники продолжают массово обращаться в комиссию по оспариванию кадастровой стоимости с целью переоценки своих объектов недвижимости. Большая часть их претензий связана с ошибками, допущенными независимыми оценщиками, которые зачастую приводят к начислению гражданам и юридическим лицам завышенных налогов. Хотя данная проблема актуальна уже несколько лет и еще более обострилась в условиях кризиса, эксперты не ждут улучшений в данной сфере раньше, чем через 1-2 года.Специалисты Росреестра отмечают, что механизм определения кадастровой стоимости недвижимости на сегодняшний день не приводит к однозначным результатам. Так, разные независимые оценщики могут исчислять эту стоимость с использованием различных математических моделей, причем усредненных. В итоге многие собственники остаются недовольны и требуют уточнения расчетов.«На 1 сентября 2017 года в комиссию по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости с начала года обратились 749 собственников. Большая часть обращений связана с требованием пересмотреть кадастровую стоимость земельного участка и установить ее в размере рыночной. Почти 40% заявителей удалось добиться пересчета. Суммарная величина кадастровой стоимости объектов недвижимости после оспаривания в комиссии снизилась на 25%», — пояснил начальник отдела кадастровой оценки недвижимости управления Росреестра по Свердловской области Виктор Лузин.По его словам, в основном в комиссию обращаются предприятия и владельцы крупных объектов недвижимости, поскольку для них некорректная оценка может означать существенное повышение налога. При этом в текущем году наблюдается отток заявителей из Екатеринбурга, однако их число выросло в других муниципалитетах Свердловской области.«В 2012 году была проведена кадастровая оценка по Екатеринбургу. Кто хотел, тот уже оспорил ее. В прошлом году кадастровая оценка осуществлялась по 64 муниципальным образованиям, поэтому сейчас преимущественно обращаются жители области», — отметил Виктор Лузин.Эксперты сходятся во мнении, что хотя поток заявителей несколько ослаб с прошлого года, ситуация остается достаточно напряженной. Несмотря на вступление в силу с 1 января 2017 года закона № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», призванного повысить ее качество, единая для всех система расчетов начнет применяться еще не скоро. Так, государственный орган, который, согласно закону, заменит частных оценщиков, заработает в штатном режиме не ранее, чем через год с момента начала деятельности.«31 августа было принято решение о создании государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Центр государственной кадастровой оценки»: сейчас идут регистрационные мероприятия. Однако в течение года организация будет заниматься только сбором информации, поскольку ей предстоит использовать для оценки модели, объединяющие множество параметров. Все собранные данные нужно будет обработать, сформировать модель и только потом станет можно приступить к оценке», — рассказала и.о. первого заместителя министра управления госимущества Свердловской области Елена Николаева.Впрочем, будет ли новая структура эффективной, пока неизвестно. Напомним, на стадии рассмотрения законопроекта о государственной кадастровой оценке с критикой в его адрес выступали Счетная и Общественная палаты, оппозиционные фракции, а также профильные комитеты самой Госдумы. Противники нововведения указывали на риски завышения госоценки ради увеличения налогов с имущества компаний и граждан, отсутствие ответственности госоценщиков за результаты работы и потенциальную коррупционность новой системы.Таким образом, в ближайшей перспективе собственникам Свердловской области не приходится ожидать разрешения ситуации в сфере кадастровой оценки недвижимости. На формирование нового механизма определения стоимости объектов уйдет больше года. При этом его эффективность, по мнению ряда экспертов, может оказаться значительно ниже ожидаемой.