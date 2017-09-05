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Кадастровые «накладки»
5 сентябрь 2017 (16:14)
В Свердловской области собственники продолжают массово обращаться в комиссию по оспариванию кадастровой стоимости с целью переоценки своих объектов недвижимости. Большая часть их претензий связана с ошибками, допущенными независимыми оценщиками, которые зачастую приводят к начислению гражданам и юридическим лицам завышенных налогов. Хотя данная проблема актуальна уже несколько лет и еще более обострилась в условиях кризиса, эксперты не ждут улучшений в данной сфере раньше, чем через 1-2 года.
Специалисты Росреестра отмечают, что механизм определения кадастровой стоимости недвижимости на сегодняшний день не приводит к однозначным результатам. Так, разные независимые оценщики могут исчислять эту стоимость с использованием различных математических моделей, причем усредненных. В итоге многие собственники остаются недовольны и требуют уточнения расчетов.
«На 1 сентября 2017 года в комиссию по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости с начала года обратились 749 собственников. Большая часть обращений связана с требованием пересмотреть кадастровую стоимость земельного участка и установить ее в размере рыночной. Почти 40% заявителей удалось добиться пересчета. Суммарная величина кадастровой стоимости объектов недвижимости после оспаривания в комиссии снизилась на 25%», — пояснил начальник отдела кадастровой оценки недвижимости управления Росреестра по Свердловской области Виктор Лузин.
По его словам, в основном в комиссию обращаются предприятия и владельцы крупных объектов недвижимости, поскольку для них некорректная оценка может означать существенное повышение налога. При этом в текущем году наблюдается отток заявителей из Екатеринбурга, однако их число выросло в других муниципалитетах Свердловской области.
«В 2012 году была проведена кадастровая оценка по Екатеринбургу. Кто хотел, тот уже оспорил ее. В прошлом году кадастровая оценка осуществлялась по 64 муниципальным образованиям, поэтому сейчас преимущественно обращаются жители области», — отметил Виктор Лузин.
Эксперты сходятся во мнении, что хотя поток заявителей несколько ослаб с прошлого года, ситуация остается достаточно напряженной. Несмотря на вступление в силу с 1 января 2017 года закона № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», призванного повысить ее качество, единая для всех система расчетов начнет применяться еще не скоро. Так, государственный орган, который, согласно закону, заменит частных оценщиков, заработает в штатном режиме не ранее, чем через год с момента начала деятельности.
«31 августа было принято решение о создании государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Центр государственной кадастровой оценки»: сейчас идут регистрационные мероприятия. Однако в течение года организация будет заниматься только сбором информации, поскольку ей предстоит использовать для оценки модели, объединяющие множество параметров. Все собранные данные нужно будет обработать, сформировать модель и только потом станет можно приступить к оценке», — рассказала и.о. первого заместителя министра управления госимущества Свердловской области Елена Николаева.
Впрочем, будет ли новая структура эффективной, пока неизвестно. Напомним, на стадии рассмотрения законопроекта о государственной кадастровой оценке с критикой в его адрес выступали Счетная и Общественная палаты, оппозиционные фракции, а также профильные комитеты самой Госдумы. Противники нововведения указывали на риски завышения госоценки ради увеличения налогов с имущества компаний и граждан, отсутствие ответственности госоценщиков за результаты работы и потенциальную коррупционность новой системы.
Таким образом, в ближайшей перспективе собственникам Свердловской области не приходится ожидать разрешения ситуации в сфере кадастровой оценки недвижимости. На формирование нового механизма определения стоимости объектов уйдет больше года. При этом его эффективность, по мнению ряда экспертов, может оказаться значительно ниже ожидаемой.
Специалисты Росреестра отмечают, что механизм определения кадастровой стоимости недвижимости на сегодняшний день не приводит к однозначным результатам. Так, разные независимые оценщики могут исчислять эту стоимость с использованием различных математических моделей, причем усредненных. В итоге многие собственники остаются недовольны и требуют уточнения расчетов.
«На 1 сентября 2017 года в комиссию по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости с начала года обратились 749 собственников. Большая часть обращений связана с требованием пересмотреть кадастровую стоимость земельного участка и установить ее в размере рыночной. Почти 40% заявителей удалось добиться пересчета. Суммарная величина кадастровой стоимости объектов недвижимости после оспаривания в комиссии снизилась на 25%», — пояснил начальник отдела кадастровой оценки недвижимости управления Росреестра по Свердловской области Виктор Лузин.
По его словам, в основном в комиссию обращаются предприятия и владельцы крупных объектов недвижимости, поскольку для них некорректная оценка может означать существенное повышение налога. При этом в текущем году наблюдается отток заявителей из Екатеринбурга, однако их число выросло в других муниципалитетах Свердловской области.
«В 2012 году была проведена кадастровая оценка по Екатеринбургу. Кто хотел, тот уже оспорил ее. В прошлом году кадастровая оценка осуществлялась по 64 муниципальным образованиям, поэтому сейчас преимущественно обращаются жители области», — отметил Виктор Лузин.
Эксперты сходятся во мнении, что хотя поток заявителей несколько ослаб с прошлого года, ситуация остается достаточно напряженной. Несмотря на вступление в силу с 1 января 2017 года закона № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», призванного повысить ее качество, единая для всех система расчетов начнет применяться еще не скоро. Так, государственный орган, который, согласно закону, заменит частных оценщиков, заработает в штатном режиме не ранее, чем через год с момента начала деятельности.
«31 августа было принято решение о создании государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Центр государственной кадастровой оценки»: сейчас идут регистрационные мероприятия. Однако в течение года организация будет заниматься только сбором информации, поскольку ей предстоит использовать для оценки модели, объединяющие множество параметров. Все собранные данные нужно будет обработать, сформировать модель и только потом станет можно приступить к оценке», — рассказала и.о. первого заместителя министра управления госимущества Свердловской области Елена Николаева.
Впрочем, будет ли новая структура эффективной, пока неизвестно. Напомним, на стадии рассмотрения законопроекта о государственной кадастровой оценке с критикой в его адрес выступали Счетная и Общественная палаты, оппозиционные фракции, а также профильные комитеты самой Госдумы. Противники нововведения указывали на риски завышения госоценки ради увеличения налогов с имущества компаний и граждан, отсутствие ответственности госоценщиков за результаты работы и потенциальную коррупционность новой системы.
Таким образом, в ближайшей перспективе собственникам Свердловской области не приходится ожидать разрешения ситуации в сфере кадастровой оценки недвижимости. На формирование нового механизма определения стоимости объектов уйдет больше года. При этом его эффективность, по мнению ряда экспертов, может оказаться значительно ниже ожидаемой.
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