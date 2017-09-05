Новости дня
С 1 января 2018 года в Свердловской области могут возникнуть перебои с поставками молока
5 сентябрь 2017 (16:07)
УрБК, Екатеринбург, 05.09.2017. С 1 января 2018 года в Свердловской области возможны перебои с поставками молочной продукции из-за введения электронных ветеринарных сертификатов. Об этом сегодня в ходе выставки «АгроФорум» сообщил корреспонденту УрБК председатель Союза предприятий молочной промышленности Свердловской области Игорь Пехотин.
По его словам, наиболее вероятны проблемы с поставками в школы, детские сады и торговые точки в отдаленных районах области из-за отсутствия бесперебойного подключения к интернету.
Напомним, с 1 января 2018 года все производители животноводческой продукции обязаны перейти на электронную ветеринарную сертификацию. Система предполагает получение отдельного сертификата практически на каждом этапе производственной цепочки, вплоть до торговых точек.
По его словам, наиболее вероятны проблемы с поставками в школы, детские сады и торговые точки в отдаленных районах области из-за отсутствия бесперебойного подключения к интернету.
Напомним, с 1 января 2018 года все производители животноводческой продукции обязаны перейти на электронную ветеринарную сертификацию. Система предполагает получение отдельного сертификата практически на каждом этапе производственной цепочки, вплоть до торговых точек.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Свердловские переработчики не видят угрозы в запрете белорусского молока
- Минсельхоз РФ уточнил дату обязательной сертификации молока
- Игорь Пехотин: На выплату премий ритейлу тратится 10% господдержки АПК
- Поставщик молочной продукции «Урал беби фуд» признан банкротом
- Игорь Пехотин: Сырье для молочной промышленности подорожает на 30%
Loading...