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Дмитрий Медведев и Евгений Куйвашев обсудили проект создания медкластера в Академическом
5 сентябрь 2017 (15:46)
УрБК, Екатеринбург, 05.09.2017. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе рабочей встречи обсудили проект создания медкластера в Академическом районе Екатеринбурга. Об этом говорится в стенограмме, опубликованной на сайте кабинета министров.
«Мы с компанией «Ренова» договорились о строительстве в новом микрорайоне Академическом еще и кафедры нашей медицинской академии. Это 35 тыс. кв. м. Хотел бы у вас попросить помощи в реализации проекта строительства НИИ ОММ — Научно-исследовательского института охраны материнства и младенчества. Я подготовил соответствующие документы», — заявил Е. Куйвашев.
Дмитрий Медведев пообещал изучить предложения главы Свердловской области.
«Что касается медицинской помощи, здравоохранения. Трудно не согласиться с тем, что количество квалифицированных врачей — специалистов и терапевтов, врачей общей практики и так называемых узких специалистов — определяет лицо здравоохранения региона. Поэтому давайте посмотрим на вашу программу, что можно сделать, и поговорим о некоторых других вопросах», — сообщил Д. Медведев.
АО «РСГ-Академическое», офис продаж:
ул. Вильгельма де Геннина, 31.
Тел.: (343) 222-7-222.
www.akademicheskiy.org
«Мы с компанией «Ренова» договорились о строительстве в новом микрорайоне Академическом еще и кафедры нашей медицинской академии. Это 35 тыс. кв. м. Хотел бы у вас попросить помощи в реализации проекта строительства НИИ ОММ — Научно-исследовательского института охраны материнства и младенчества. Я подготовил соответствующие документы», — заявил Е. Куйвашев.
Дмитрий Медведев пообещал изучить предложения главы Свердловской области.
«Что касается медицинской помощи, здравоохранения. Трудно не согласиться с тем, что количество квалифицированных врачей — специалистов и терапевтов, врачей общей практики и так называемых узких специалистов — определяет лицо здравоохранения региона. Поэтому давайте посмотрим на вашу программу, что можно сделать, и поговорим о некоторых других вопросах», — сообщил Д. Медведев.
АО «РСГ-Академическое», офис продаж:
ул. Вильгельма де Геннина, 31.
Тел.: (343) 222-7-222.
www.akademicheskiy.org
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