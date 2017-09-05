Дмитрий Медведев и Евгений Куйвашев обсудили проект создания медкластера в Академическом

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2017. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе рабочей встречи обсудили проект создания медкластера в Академическом районе Екатеринбурга. Об этом говорится в стенограмме, опубликованной на сайте кабинета министров.«Мы с компанией «Ренова» договорились о строительстве в новом микрорайоне Академическом еще и кафедры нашей медицинской академии. Это 35 тыс. кв. м. Хотел бы у вас попросить помощи в реализации проекта строительства НИИ ОММ — Научно-исследовательского института охраны материнства и младенчества. Я подготовил соответствующие документы», — заявил Е. Куйвашев.Дмитрий Медведев пообещал изучить предложения главы Свердловской области.«Что касается медицинской помощи, здравоохранения. Трудно не согласиться с тем, что количество квалифицированных врачей — специалистов и терапевтов, врачей общей практики и так называемых узких специалистов — определяет лицо здравоохранения региона. Поэтому давайте посмотрим на вашу программу, что можно сделать, и поговорим о некоторых других вопросах», — сообщил Д. Медведев.