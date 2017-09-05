Бизнес в тени надгробий

Общественная палата Свердловской области при участии ритуальных предприятий провела экспертизу законопроекта «О похоронном деле в Российской Федерации», предложенного Минстроем России. Эксперты, принимавшие участие в мероприятии, отметили, что проект нуждается в серьезной доработке. В своем нынешнем виде он не сможет кардинально улучшить ситуацию в отрасли.Необходимость разработки нового документа назрела давно. В России до сих пор действует нормативная база 1996 года, которая сильно устарела. В настоящее время кладбища находятся под контролем муниципальных казенных учреждений (МКУ), которые назначают смотрителей. При этом права и обязанности таких предприятий сильно ограничены. Из-за этого в сфере ритуальных услуг воцарился настоящий хаос.Известно, что так называемые «похоронные войны» в Екатеринбурге не утихают на протяжении последних нескольких лет. Компании по организации ритуальных услуг ведут жесткую конкурентную борьбу между собой — избивают агентов, подкупают информаторов, чтобы заполучить в свои руки новое тело, на котором можно заработать.В 2011 году российские власти разработали новый законопроект о ритуальных услугах, который предусматривал передачу управления отраслью похоронным саморегулируемым организациям (СРО). Более того, предлагалось разрешить отдавать в аренду кладбища частным лицам на 49 лет. После бурного протеста со стороны общественности от принятия этого документа решили отказаться.Сейчас Минстрой разработал принципиально новый законопроект. Он наделяет органы местного самоуправления широким спектром полномочий в области похоронного дела и погребения. Так, согласно предложениям ведомства, именно муниципальные власти должны устанавливать требования к организации похорон и оказанию ритуальных услуг, а также осуществлять контроль за их исполнением. Кроме того, за органами местного самоуправления закрепляется обязанность вести реестры похоронных компаний и недобросовестных участников рынка.Заместитель председателя Общественной палаты Свердловской области Владимир Винницкий считает, что в законопроект необходимо внести серьезные правки.«Спорным остается вопрос о распределении полномочий в сфере организации похоронного дела и контроля за деятельностью участников рынка. И то, и другое авторы законопроекта отдают на откуп муниципалитетам. По мнению участников экспертизы, такое соотношение несет в себе коррупционные риски, в связи с чем кажется целесообразным разделить полномочия. Контрольные функции необходимо возложить на органы государственной власти субъектов РФ. Все остальные полномочия следует оставить за муниципалитетами», — сообщил Владимир Винницкий.Кроме того, эксперты отметили, что новый законопроект не содержит принципиально новых инструментов для вывода рынка из «тени».«Объем черного рынка в России составляет 150 млрд руб. в год. Сейчас кладбища находятся под управлением муниципальных предприятий. Весь оборот идет через них. Для того, чтобы радикально улучшить ситуацию в отрасли, надо, чтобы всем этим занималось не государство, а рынок. Было бы неплохо обязать всех игроков установить кассовые аппараты, а также организовать над всеми жесткий контроль. Условно говоря, если человек заплатил 100 тыс. руб. за копку могилы, то все должны понимать, откуда взялась эта цифра. Если установить четкие, прозрачные правила, то рынок сам все отрегулирует», — считает индивидуальный предприниматель Дмитрий Малышев.Также участники обсуждения посетовали на то, что законопроект не решает одну из самых острых проблем в отрасли — дефицит мест для захоронения, который наблюдается в крупных российских городах.«Государству необходимо разработать единый порядок инвентаризации мест погребения. В первую очередь надо определить источники финансирования, назначить уполномоченный орган за проведение данных мероприятий. Следует придумать механизм выявления благоустроенных, неблагоустроенных и заброшенных мест погребения. Также необходимо разработать порядок использования бесхозяйных кладбищ. Это позволит избежать искусственного дефицита мест захоронения. На сегодняшний день это очень актуальная проблема», — полагает заместитель начальника МКУ «Служба городских кладбищ» (Екатеринбург) Константин Калашников.По оценкам экспертов, новый законопроект не способен прекратить криминальную практику и процветание черного бизнеса. Его реализация не приведет к созданию в России эффективной системы государственного контроля в ритуальной сфере. Участники рынка и общественники советуют внести в документ серьезные правки, к примеру, организовать процедуру лицензирования похоронных компаний или передать большинство полномочий от муниципалитетов регионам.