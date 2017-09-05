Российские банки обновили условия для приобретения жилья в Академическом районе

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2017. Российские банки создали новые возможности для приобретения готовых и строящихся квартир в Академическом районе. Об этом сообщает пресс-служба «РСГ-Академическое».Так, например, готовую 1-2-3-комнатную квартиру с отделкой по цене от 2,6 млн руб. можно купить в домах 1-го квартала района (ул. П. Шаманова, 7, 11, 13, 17) или в первом доме Преображенского квартала (пр. Академика Сахарова, 57). С ипотекой от Газпромбанка первоначальный взнос составит от 10%, ставка — 9,5% годовых, срок до 30 лет.Для тех, кто готов подождать с переездом и покупает квартиру на этапе строительства, доступны квартиры в Преображенском квартале по цене от 47 тыс. руб./кв. м.С ипотечным кредитом на строящееся жилье от ВТБ 24 первоначальный взнос составит от 15%, под 9,7% годовых, срок до 30 лет.Получить подробную консультацию и выбрать удобную программу кредитования можно в офисе продаж АО «РСГ-Академическое» по адресу ул. Вильгельма де Геннина, 31.«С каждым годом Академический район притягивает все больше новоселов. Уже второй год подряд аналитики портала по выбору недвижимости N1.RU отмечают, что чаще всего горожане ищут квартиры именно в Академическом. Привлекательность района продолжает расти — здесь есть всё необходимое для жизни — строится не только современное жилье, но и так необходимые жителям школы и детские сады, спортивные площадки, торговые центры и другие объекты инфраструктуры», — говорится в сообщении.