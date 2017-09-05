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Минфин в сентябре увеличит объемы закупки валюты в 1,5 раза

УрБК, Москва, 05.09.2017. Министерство финансов сообщило, что с 7 сентября по 5 октября 2017 нарастит покупки валюты до 71,7 млрд руб. при ежедневных объемах в 3,4 млрд руб. Об этом сообщает «Прайм».



Ранее в августе Минфин резко, почти в 600 раз, увеличил покупки валюты на внутреннем рынке — до 47,6 млрд руб. Таким образом, в сентябре показатель вырастет в 1,5 раза.



Согласно объявленным планам, ведомство до введения нового бюджетного правила будет покупать валюту на рынке, направляя на эти цели дополнительные нефтегазовые доходы при цене нефти выше заложенных в бюджет 40 долл. США за баррель, и продавать ее, если фактическая цена окажется ниже.



Превышение нефтегазовых доходов федерального бюджета над официальным прогнозом в сентябре 2017 года прогнозируется в размере 77,9 млрд руб. Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов по итогам августа текущего года от оценки, осуществленной месяцем ранее, составило минус 6,2 млрд руб., преимущественно за счет более низкого объема экспорта и добычи нефти по сравнению с прогнозированным уровнем.



К операциям покупки иностранной валюты Минфин, как и прежде, будет привлекать Банк России. Приобретенная валюта будет зачисляться на счета казначейства, а в 2018 году ее планируется направить в Резервный фонд РФ.



С февраля текущего года объем операций Минфина по покупке валюты превысил 350 млрд руб.

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