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Свердловские предприниматели в I полугодии приобрели более 8 тыс. патентов
5 сентябрь 2017 (14:14)
УрБК, Екатеринбург, 05.09.2017. В I полугодии 2017 года патентной системой налогообложения воспользовались 6 тыс. 896 индивидуальных предпринимателей из Свердловской области. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.
Уральские предприниматели приобрели 8 тыс. 040 патентов, что на 30% превышает показатели за аналогичный период прошлого года.
Как сообщила и.о. министра экономики и территориального развития Свердловской области Татьяна Гладкова, налоговые поступления от применения патентной системы налогообложения увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 24% и составили по итогам первого полугодия 121,6 млн руб. Доходы от патентной системы налогообложения поступают в местные бюджеты.
«Из общего числа выданных патентов наибольшее количество приобретено предпринимателями, осуществляющими деятельность в сфере розничной торговли, автотранспортных услуг, сдачи в аренду жилого и нежилого недвижимого имущества, производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ, услуг по обучению на курсах и по репетиторству, разработке программ для ЭВМ и баз данных. Основная доля выданных патентов приходится на Екатеринбург, Нижний Тагил, Серов, Каменск-Уральский, Новоуральск», — говорится в сообщении.
Уральские предприниматели приобрели 8 тыс. 040 патентов, что на 30% превышает показатели за аналогичный период прошлого года.
Как сообщила и.о. министра экономики и территориального развития Свердловской области Татьяна Гладкова, налоговые поступления от применения патентной системы налогообложения увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 24% и составили по итогам первого полугодия 121,6 млн руб. Доходы от патентной системы налогообложения поступают в местные бюджеты.
«Из общего числа выданных патентов наибольшее количество приобретено предпринимателями, осуществляющими деятельность в сфере розничной торговли, автотранспортных услуг, сдачи в аренду жилого и нежилого недвижимого имущества, производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ, услуг по обучению на курсах и по репетиторству, разработке программ для ЭВМ и баз данных. Основная доля выданных патентов приходится на Екатеринбург, Нижний Тагил, Серов, Каменск-Уральский, Новоуральск», — говорится в сообщении.
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