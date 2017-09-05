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ФТС в январе-августе увеличила перечисления в федеральный бюджет на 4%
5 сентябрь 2017 (13:55)
УрБК, Москва, 05.09.2017. Федеральная таможенная служба (ФТС) в январе-августе 2017 года увеличила перечисления в бюджет РФ на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (до 2 трлн 846 млрд руб.). Об этом говорится в сообщении на сайте ФТС.
Годом ранее показатель составлял 2 млрд 735 млрд руб.
В августе сумма перечислений составила 845 млрд руб., снизившись почти на 5% в годовом выражении.
Годом ранее показатель составлял 2 млрд 735 млрд руб.
В августе сумма перечислений составила 845 млрд руб., снизившись почти на 5% в годовом выражении.
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