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Свердловская область пополнила федеральный бюджет на 32 млн рублей в виде дивидендов за 2016 год

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2017. Территориальное управление Росимущества в Свердловской области в январе-августе 2017 года обеспечило поступление доходов федерального бюджета в виде дивидендов за 2016 год по акциям, находящихся в собственности РФ, на общую сумму 31 млн 590 тыс. 023 руб. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



«В настоящее время Росимущество проводит активную работу по взысканию задолженности по дивидендам за предыдущие периоды, в том числе в судебном порядке», — говорится в сообщении.

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