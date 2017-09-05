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На Томинском ГОКе начинается прием на работу новых сотрудников

УрБК, Челябинск, 05.09.2017. АО «Томинский горно-обогатительный комбинат» (Челябинская область, входит в состав Группы «Русская медная компания») планирует начать кампанию по найму сотрудников в сентябре 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба РМК.



На этом этапе будет идти набор как руководителей и специалистов, так и рабочих — электрослесарей, газосварщиков, горнорабочих на маркшейдерских и геологических работах и других.



Всего до конца текущего года предприятие примет более 60 человек. В результате с учетом нынешнего персонала численность коллектива Томинского ГОКа превысит 100 человек. В 2018 году на следующем этапе реализации проекта в Томинский ГОК трудоустроят еще более 400 человек. Свыше 600 человек комбинат планирует привлечь в 2019 году.



«Подбор сотрудников будет осуществляться как среди соискателей, которые направили свои резюме в компанию, так и среди жителей региона, находящихся на учете в центрах занятости населения. На вакантные позиции будет конкурс. Мы уже видим, что число желающих работать на Томинском ГОКе превышает количество рабочих мест, которые планируется организовать на предприятии», — сказал генеральный директор АО «Томинский ГОК» Валерий Улановский.



Кадровый резерв Томинского ГОКа начал формироваться задолго до активной фазы реализации проекта. Жители Южного Урала отправляют резюме на электронную почту компании, через форму обратной связи на сайте комбината tomgok.ru, приносят их лично в офис предприятия. В управление кадровой политики РМК только через официальный сайт предприятия tomgok.ru уже поступило свыше 1,3 тыс. резюме.



Планируется, что Томинский ГОК создаст в Челябинской области порядка 1,2 тыс. новых рабочих мест для представителей 125 специальностей. Преимущество при трудоустройстве будет отдаваться жителям Сосновского и Коркинского районов Челябинской области, а также Челябинска.



Средняя зарплата на предприятии превысит 40 тыс. руб. Кроме того, для сотрудников предусмотрены различные дополнительные льготы.

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