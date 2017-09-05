Дайджест
В Пуэрто-Рико объявили режим чрезвычайного положения
5 сентябрь 2017 (13:10)
Губернатор американского Пуэрто-Рико Рикардо Росселло объявил на острове режим чрезвычайного положения из-за приближающегося к нему урагана «Ирма». Об этом сообщает телеканал Fox News.
Скорость ветра внутри урагана достигает 130 миль в час (более 200 километров в час). «Ирма» уже усилилась до четвертой категории по пятибалльной шкале.
В ночь на 26 августа на Техас обрушился ураган «Харви». Сначала ему присвоили четвертую категорию опасности, но потом снизили до уровня тропического шторма, а затем и тропической депрессии.
Скорость ветра внутри урагана достигает 130 миль в час (более 200 километров в час). «Ирма» уже усилилась до четвертой категории по пятибалльной шкале.
В ночь на 26 августа на Техас обрушился ураган «Харви». Сначала ему присвоили четвертую категорию опасности, но потом снизили до уровня тропического шторма, а затем и тропической депрессии.
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