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В Пуэрто-Рико объявили режим чрезвычайного положения

Губернатор американского Пуэрто-Рико Рикардо Росселло объявил на острове режим чрезвычайного положения из-за приближающегося к нему урагана «Ирма». Об этом сообщает телеканал Fox News.



Скорость ветра внутри урагана достигает 130 миль в час (более 200 километров в час). «Ирма» уже усилилась до четвертой категории по пятибалльной шкале.



В ночь на 26 августа на Техас обрушился ураган «Харви». Сначала ему присвоили четвертую категорию опасности, но потом снизили до уровня тропического шторма, а затем и тропической депрессии.

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