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Сирийская армия подходит к осажденному ИГ Дейр-эз-Зору

5 сентябрь 2017 (13:10)

Сирийская армия подойдет к городу Дейр-эз-Зор, осажденному боевиками «Исламского государства», в течение 48 часов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление губернатора провинции Мухаммада Самры.

«Военные прибудут в Дейр-эз-Зор в течение 24-48 часов», — сообщил он.

Ранее сообщалось, что сирийские войска при поддержке ВКС России освободили город Акербат от боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация).

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