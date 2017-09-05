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Сирийская армия подходит к осажденному ИГ Дейр-эз-Зору

Сирийская армия подойдет к городу Дейр-эз-Зор, осажденному боевиками «Исламского государства», в течение 48 часов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление губернатора провинции Мухаммада Самры.



«Военные прибудут в Дейр-эз-Зор в течение 24-48 часов», — сообщил он.



Ранее сообщалось, что сирийские войска при поддержке ВКС России освободили город Акербат от боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация).

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