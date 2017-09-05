Дайджест
Сирийская армия подходит к осажденному ИГ Дейр-эз-Зору
5 сентябрь 2017 (13:10)
Сирийская армия подойдет к городу Дейр-эз-Зор, осажденному боевиками «Исламского государства», в течение 48 часов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление губернатора провинции Мухаммада Самры.
«Военные прибудут в Дейр-эз-Зор в течение 24-48 часов», — сообщил он.
Ранее сообщалось, что сирийские войска при поддержке ВКС России освободили город Акербат от боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация).
«Военные прибудут в Дейр-эз-Зор в течение 24-48 часов», — сообщил он.
Ранее сообщалось, что сирийские войска при поддержке ВКС России освободили город Акербат от боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация).
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