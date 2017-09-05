Дайджест
Украинская армия обстреляла боевиков «Правого сектора»
5 сентябрь 2017 (13:09)
Боевиков запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор» обстреляли украинские силовики в окрестностях города Марьинка под Донецком. Об этом заявил представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин, передает РИА Новости.
«Группа боевиков «Правого сектора» попыталась незаметно проникнуть в «серую зону» южнее Марьинки, однако еще на подходе к ней украинские военнослужащие приняли ДРГ националистов за диверсантов противника. После чего по ним был открыт огонь из минометов», — рассказал Басурин.
Он добавил, что украинское военное командование совместно со Службой безопасности Украины готовит ряд силовых мер в отношении неподконтрольных боевиков «Правого сектора».
«Группа боевиков «Правого сектора» попыталась незаметно проникнуть в «серую зону» южнее Марьинки, однако еще на подходе к ней украинские военнослужащие приняли ДРГ националистов за диверсантов противника. После чего по ним был открыт огонь из минометов», — рассказал Басурин.
Он добавил, что украинское военное командование совместно со Службой безопасности Украины готовит ряд силовых мер в отношении неподконтрольных боевиков «Правого сектора».
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Украинские силовики безуспешно атаковали позиции ДНР
- На украинской турбазе произошла драка с участием боевиков «Правого сектора»
- Генсек ОДКБ предупредил о планах «Правого сектора» по десантированию боевиков в России
- Лидера украинского «Правого сектора» заочно арестовал суд в Москве
- Лидера «Правого сектора» могут заочно арестовать в России
Loading...