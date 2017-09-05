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Украинская армия обстреляла боевиков «Правого сектора»

Боевиков запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор» обстреляли украинские силовики в окрестностях города Марьинка под Донецком. Об этом заявил представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин, передает РИА Новости.



«Группа боевиков «Правого сектора» попыталась незаметно проникнуть в «серую зону» южнее Марьинки, однако еще на подходе к ней украинские военнослужащие приняли ДРГ националистов за диверсантов противника. После чего по ним был открыт огонь из минометов», — рассказал Басурин.



Он добавил, что украинское военное командование совместно со Службой безопасности Украины готовит ряд силовых мер в отношении неподконтрольных боевиков «Правого сектора».

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