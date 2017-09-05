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Хорватский футболист раскритиковал ФИФА

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич выразил несогласие с решением ФИФА о переносе встречи отборочного этапа чемпионата мира 2018 года с Косово из-за неудовлетворительного состояния газона со второго на третье сентября. Об этом сообщает Goal.



«Прошлым вечером мы получили информацию о том, что матч не будет сыгран. Конечно, из-за этого легли спать позже, а утром нас разбудили, как будто мы в армии! Конечно, мы оказались недостаточно хорошо подготовлены к матчу. ФИФА показала, что ей нет дела до футболистов, а единственное, что их волнует, — это то, что матч должен быть сыгран. Поле и в субботу было тяжелым, но никого это не волновало. Если бы им не было все равно, они бы перенесли встречу с Турцией на среду.



В субботу я не хотел играть. Судья сказал мне, что он с самого начала был против проведения игры. За те 20 сыгранных минут было больше моментов для забавного домашнего видео, чем серьезного футбола», — цитирует Модрича Goal.

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