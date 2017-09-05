Кризис

Минфин предлагает урегулировать неналоговые платежи

5 сентябрь 2017 (13:08)

Минфин совместно с Минэкономразвития разработал законопроект, регулирующий обязательные неналоговые платежи. Об этом сообщает RNS.

Согласно законопроекту, после 1 июля 2019 года можно будет не вносить платежи, не включенные в специальный реестр. В случае принятия рамочный законопроект станет основой для «кодекса неналоговых платежей».

В изначальной редакции законопроекта речь шла о более чем 30 различных неналоговых платежах федерального уровня.

«Это не исчерпывающий список, так как существуют еще региональные платежи, перечни которых также должны быть составлены по каждому субъекту РФ. В случае принятия законопроекта будет проведена масштабная инвентаризация существующих обязательных платежей», — заявил директор департамента оценки регулирующего воздействия Минэкономразвития Вадим Живулин.

По его словам, при этом взимать с предпринимателей можно будет только те из них, которые будут признаны обоснованными в ходе такой работы. Это снизит общую неналоговую нагрузку и сделает правила взимания публичными, открытыми и понятными.

Также законопроект предусматривает своевременное информирование об изменении в списке платежей: принятые акты будут вступать в силу спустя полгода после опубликования документа, либо с 1 января следующего года.

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