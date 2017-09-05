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МУП «ЖКХ Западное» оштрафовали за складирование отходов около аэропорта Кольцово

5 сентябрь 2017 (12:25)

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2017. Свердловская транспортная прокуратура пресекла деятельность по складированию отходов, привлекающих птиц вблизи аэропорта Кольцово. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проверки было установлено, что МУП «ЖКХ Западное» разместило отходы, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц, в непосредственной близости от полосы воздушного подхода к аэропорту, что создавало угрозу безопасности полетов воздушных судов.

В связи с выявленными нарушениями закона в суд было направлено исковое заявление о возложении на МУП ЖКХ «Западное» обязанности прекратить складирование отходов и очистить земельный участок.

Решением Сысертского районного суда Свердловской области требования надзорного ведомства удовлетворены.

Кроме того, по инициативе прокуратуры виновное должностное лицо МУП ЖКХ «Западное» привлечено к административной ответственности по части 1 статьи 11.4 КоАП РФ «Нарушение правил использования воздушного пространства» в виде штрафа.

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