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В Полевском будут судить страхового агента за мошенничество при заключении договоров страхования имущества

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2017. В Полевском будут судить бывшего страхового агента за мошенничество при заключении договоров страхования имущества. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



По версии дознания, в 2016 году обвиняемая, являясь страховым агентом Полевского филиала страховой компании, заключала с жителями города договоры страхования домашнего имущества, брала взносы в счет оплаты страховой премии по договору. После чего обвиняемая часть взносов направляла для оплаты в страховую компанию, а часть взносов присваивала и распоряжалась ими по своему усмотрению. Таким образом, договоры полностью не оплачивались и страховой компанией были расторгнуты.



Всего действиями обвиняемой 10 страхователям причинен ущерб в размере более 50 тыс. руб.



Санкция статьи предусматривает в качестве максимального наказания лишением свободы на срок до 2 лет.

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