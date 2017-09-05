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Аграриев Свердловской области просубсидировали на 72,2% от плана

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2017. К началу осени в Свердловской области процент освоения средств регионального бюджета, предназначенных для субсидирования сельхозпроизводителей, составил 72,2% от плана. Такие данные приводит Минсельхоз РФ.



Всего из регионального бюджета планировалось направить на поддержку аграриев 1 млрд 947,6 млн руб. К 1 сентября 2017 года сельхозпроизводителям успели перечислить 1 млрд 405,9 млн руб., то есть 72,2% от плана. При этом в ведомстве уточняют, что фактический уровень финансирования за счет средств областного бюджета составил 62,06%.



Объем поддержки из федерального бюджета предусмотрен в размере 1 млрд 143,7 млн руб. На текущую дату предельный объем средств составляет 903,1 млн руб. Из них 859,4 млн (95,2%) уже перечислили аграриям.



Таким образом, суммарный объем господдержки свердловским аграриям в этом году, согласно заключенным соглашениям, превысит 3 млрд руб.

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