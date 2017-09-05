Новости дня
МЭР: Инфляция по итогам 2017 года может составить ниже 3,5%
5 сентябрь 2017 (11:15)
УрБК, Москва, 05.09.2017. При сохранении текущего курса доллара США инфляция в РФ по итогам 2017 года может составить ниже 3,5%. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление главы Минэкономразвития Максима Орешкина.
«Это уже вряд ли», — сказал он, отвечая на вопрос, возможна ли дефляция в сентябре, напомнив о темпах снижения цен в августе.
«У нас инфляция, которая будет на днях опубликована, может составить около 3,4%. Это на самом деле такой большой сигнал для Центрального банка», — заметил глава экономического ведомства.
По словам М. Орешкина, инфляция снижается, рубль существенно укрепился за последние недели. Поэтому, когда на прошлой неделе представлялся обновленный макропрогноз и говорилось об инфляции по итогам года в 3,5-3,7%, не учитывались новые данные.
«При сохранении текущего обменного курса она будет еще ниже», — отметил глава Минэкономразвития.
«Это уже вряд ли», — сказал он, отвечая на вопрос, возможна ли дефляция в сентябре, напомнив о темпах снижения цен в августе.
«У нас инфляция, которая будет на днях опубликована, может составить около 3,4%. Это на самом деле такой большой сигнал для Центрального банка», — заметил глава экономического ведомства.
По словам М. Орешкина, инфляция снижается, рубль существенно укрепился за последние недели. Поэтому, когда на прошлой неделе представлялся обновленный макропрогноз и говорилось об инфляции по итогам года в 3,5-3,7%, не учитывались новые данные.
«При сохранении текущего обменного курса она будет еще ниже», — отметил глава Минэкономразвития.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Минэкономразвития ожидает инфляцию в России на конец года ниже 3,7%
- Минфин: В I квартале 2016 года годовая инфляция составит менее 9%
- МЭР: инфляция по итогам 2015 года составит 12,7-12,8%
- Годовая инфляция в России в январе 2016 года может составить 8%
- Минэкономразвития повысило официальный прогноз по инфляции в РФ на 2014 год до 6% с 4,8%
Loading...