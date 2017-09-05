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МЭР: Инфляция по итогам 2017 года может составить ниже 3,5%

УрБК, Москва, 05.09.2017. При сохранении текущего курса доллара США инфляция в РФ по итогам 2017 года может составить ниже 3,5%. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление главы Минэкономразвития Максима Орешкина.



«Это уже вряд ли», — сказал он, отвечая на вопрос, возможна ли дефляция в сентябре, напомнив о темпах снижения цен в августе.



«У нас инфляция, которая будет на днях опубликована, может составить около 3,4%. Это на самом деле такой большой сигнал для Центрального банка», — заметил глава экономического ведомства.



По словам М. Орешкина, инфляция снижается, рубль существенно укрепился за последние недели. Поэтому, когда на прошлой неделе представлялся обновленный макропрогноз и говорилось об инфляции по итогам года в 3,5-3,7%, не учитывались новые данные.



«При сохранении текущего обменного курса она будет еще ниже», — отметил глава Минэкономразвития.

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