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Замначальника «Уралуправтодора» получил выговор за нарушения при заключении госконтрактов
5 сентябрь 2017 (10:39)
УрБК, Екатеринбург, 05.09.2017. Заместитель начальника, главный бухгалтер и еще трое должностных лиц ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Урал» Федерального дорожного агентства» (ФКУ «Уралуправтодор») привлечены к дисциплинарной ответственности в виде выговоров и замечаний.
Как сообщает пресс-служба Управления Генпрокуратуры в УрФО, причиной этому послужила проверка надзорного органа, в ходе которой были выявлены нарушения при заключении госконтрактов на строительство автодорог.
«Так, выявлены нарушения порядка подготовки аукционной документации и заключения государственных контрактов; установлены необоснованные требования к используемым при ремонте материалам; не соблюдены сроки размещения в Единой информационной системе в сети интернет-сведений, подлежащих обязательному опубликованию. Таким образом, подобные нарушения ограничивают доступ к участию в закупке», — поясняют в ведомстве.
По результатам проверки прокуратура внесла представление начальнику ФКУ «Уралуправтодор» с требование устранить выявленные нарушения. В свою очередь, руководитель казенного учреждения привлек к ответственности виновных лиц.
Фактическое устранение нарушений остается под контролем прокуратуры.
Как сообщает пресс-служба Управления Генпрокуратуры в УрФО, причиной этому послужила проверка надзорного органа, в ходе которой были выявлены нарушения при заключении госконтрактов на строительство автодорог.
«Так, выявлены нарушения порядка подготовки аукционной документации и заключения государственных контрактов; установлены необоснованные требования к используемым при ремонте материалам; не соблюдены сроки размещения в Единой информационной системе в сети интернет-сведений, подлежащих обязательному опубликованию. Таким образом, подобные нарушения ограничивают доступ к участию в закупке», — поясняют в ведомстве.
По результатам проверки прокуратура внесла представление начальнику ФКУ «Уралуправтодор» с требование устранить выявленные нарушения. В свою очередь, руководитель казенного учреждения привлек к ответственности виновных лиц.
Фактическое устранение нарушений остается под контролем прокуратуры.
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