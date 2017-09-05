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Замначальника «Уралуправтодора» получил выговор за нарушения при заключении госконтрактов

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2017. Заместитель начальника, главный бухгалтер и еще трое должностных лиц ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Урал» Федерального дорожного агентства» (ФКУ «Уралуправтодор») привлечены к дисциплинарной ответственности в виде выговоров и замечаний.



Как сообщает пресс-служба Управления Генпрокуратуры в УрФО, причиной этому послужила проверка надзорного органа, в ходе которой были выявлены нарушения при заключении госконтрактов на строительство автодорог.



«Так, выявлены нарушения порядка подготовки аукционной документации и заключения государственных контрактов; установлены необоснованные требования к используемым при ремонте материалам; не соблюдены сроки размещения в Единой информационной системе в сети интернет-сведений, подлежащих обязательному опубликованию. Таким образом, подобные нарушения ограничивают доступ к участию в закупке», — поясняют в ведомстве.



По результатам проверки прокуратура внесла представление начальнику ФКУ «Уралуправтодор» с требование устранить выявленные нарушения. В свою очередь, руководитель казенного учреждения привлек к ответственности виновных лиц.



Фактическое устранение нарушений остается под контролем прокуратуры.

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