В Екатеринбурге в ТРЦ «Гринвич» откроется новый кинотеатр

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2017. В Екатеринбурге в ТРЦ «Гринвич» 8 сентября пройдет открытие нового 13-зального кинотеатра. Об этом сообщает пресс-служба «Общества Малышева 73».«В залах кинотеатра уже установили современное оборудование и новые экраны, выполненные на заказ. Кардинальным образом изменился дизайн холлов: входы в залы превратились в светодиодные порталы, а стены украсила художественная суперграфика с образами персонажей из кинофильмов. Поменялась навигация, оформление кассовых зон и сама политика кинотеатра», — говорится в сообщении.Стоимость проекта составила 50 млн руб. По мнению руководства «Общества Малышева 73», новая стратегия развития позволит «Гринвич Синема» войти в четверку топовых кинотеатров России, в которой в момент расцвета находился «Титаник Синема».Над дизайн-проектом «Гринвич Синема» работал архитектор Владимир Громада. По его замыслу, длинная 200-метровая галерея, соединяющая все 13 залов кинотеатра, была превращена в единое пространство с понятной логистикой и ярким оформлением. Входы в залы превратились в порталы, выполненные из каленого, глянцевого стекла желтого цвета, которые прекрасно контрастируют с общим фоном холла.По словам Владимира Громады, стены галереи выкрашены в зелено-изумрудный и фиолетово-синий цвета. Такой минимум цветовой палитры идеально подходит для нанесения суперграфики с персонажами из кинокартин.«Все герои будут яркими, даже если в фильме они были монохромными. Монументальные изображения в авторской переработке выполнены профессиональными художниками. В холле кинотеатра, который тянется от ресторана «Пир» до «Герои парк», посетители смогут увидеть капитана Джека Воробья, Супермена, Гарри Поттера, Фродо, Дарта Вейдера, Аватара, Железного человека и Сойку-пересмешницу. В VIP-зале появится Гэндальф и магистр Йода», — говорит В. Громада.Отдельное внимание уделено светодиодной подсветке, информационным указателям и буквенному обозначению кинозалов. Кардинальным образом изменилась зона продажи билетов. Здесь исчезли стеклянные перегородки, отделяющие посетителей от кассиров, появилось новое оборудование и табло с расписанием показов. Установлены автоматы, где можно будет распечатать билеты, приобретенные онлайн. Построены новые туалеты с отделкой из натурального камня.Небольшую зону общепита, где можно было приобрести напитки и поп-корн перед сеансом, заменило полноценное кафе — «Гринбар». Его дизайн выполнен в стилистике стеклянных порталов. Кафе расположится ровно посередине длинной галереи «Гринвич Синема».Помимо внешнего облика кинотеатра, изменится и его техническая составляющая. Так, во всех залах, кроме самого большого, заменены экраны, которые выполнены под заказ. Также установлены суперсовременные проекторы Christie и Barco. В двух залах пуфы заменены комфортными креслами. В итоге общее количество посадочных мест всех 13 залов теперь составляет 1 740.Серьезные изменения претерпела и стратегия развития кинотеатра. По словам программного директора «Пассаж Синема» и «Гринвич Синема» Евгения Миропольского, предыдущие собственники не очень занимались этим вопросом. «Общество «Малышева 73», напротив, серьезно взялось за ребрендинг и повышение качества обслуживания посетителей.«Гринвич Синема», как и «Пассаж Синема», расположен в центре города и даже имеет прямой вход из метро. Поэтому эти объекты — одни из самых посещаемых в столице Урала. На рынке Екатеринбурга они занимают 25-30%. Именно поэтому одной из важнейших задач реконструкции кинотеатра в «Гринвиче» — создание клиентоориентированного сервиса и максимального повышения качества оказываемой услуги. Для достижения этой цели была полностью сформирована новая команда», — говорит Е. Миропольский.Обновленный теперь уже «Гринвич Синема» будет рассчитан на самую массовую, преимущественно молодежную, аудиторию. Именно поэтому посетителям обещают здесь демократичные цены и всевозможные спецпредложения. И действительно, стоимость билета в обычных залах будет варьироваться от 159 до 299 руб., в VIP-залах — от 299 до 499 руб.