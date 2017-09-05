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Держателям карт Mastercard СКБ-банка стал доступен Samsung Pay

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2017. Клиентам СКБ-банка, которые являются держателями карт Mastercard, доступен платежный сервис Samsung Pay. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.



Стать пользователями сервиса бесконтактных платежей смогут все владельцы совместимых с Samsung Pay смартфонов серии Samsung Galaxy и носимых устройств Samsung Gear S3, использующие карты Mastercard СКБ-банка.



«СКБ-банк активно развивает digital-направление, внедряет передовые технологии в собственное дистанционное банковское обслуживание — в частности, технологии бесконтактной оплаты. И подключение к сервису Samsung Pay — возможность сделать работу с банковскими картами еще удобнее. Уверен, что держатели наших карт оценят это нововведение», — заметил руководитель блока «Дистанционный бизнес» СКБ-банка Константин Котельников.



По словам главы Samsung Mobile в России Дмитрия Гостева, с помощью сервиса Samsung Pay оплата повседневных покупок для держателей карт СКБ-банка станет удобной как никогда. Для этого достаточно поднести устройство Samsung к терминалу для оплаты. Главное преимущество сервиса в том, что благодаря поддержке технологий NFC и MST, Samsung Pay работает везде, где принимают обычные банковские карты.



Отметим, что в Samsung Pay реализована трехуровневая защита, которая обеспечивает безопасность платежных операций независимо от операционной системы устройства. Samsung Pay поддерживается на следующих устройствах Samsung: Galaxy S8 | S8+, Galaxy S7 edge | S7, Galaxy S6 Edge+, Galaxy S6 | S6 Edge (только NFC), Galaxy Note5, Galaxy A7 (2017) | A5 (2017) | A3 (2017), Galaxy A7 (2016) | A5 (2016), Galaxy J7 (2017) | J5 (2017), а также Gear S3 classic | frontier.

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