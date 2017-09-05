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В Екатеринбурге на площади 400 кв. метров сгорела пилорама

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2017. Накануне поздно вечером в поселке Шабры в Екатеринбурге загорелась пилорама на улице Кузнецова. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.



Площадь пожара составила 400 кв. м. Ликвидировать открытое горение удалось к 04.02 5 сентября, а пролили и разобрали сгоревшие конструкции в 05.16 утра.

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