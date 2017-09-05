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В Екатеринбурге фирма «Альта» использовала не по целевому назначению средства дольщиков в размере 75 млн рублей
5 сентябрь 2017 (09:22)
УрБК, Екатеринбург, 05.09.2017. Департаментом государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области выявлены нарушения закона о долевом строительстве в ООО «Межрегиональная фирма «Альта». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Целью надзорных мероприятий была проверка использования денежных средств участников долевого строительства в связи с отклонением застройщика от примерного графика реализации проекта на шесть и более месяцев.
Напомним, ООО «МФ «Альта» возводит два здания гостиничного назначения по ул. Прониной в Екатеринбурге путем заключения договоров участия в долевом строительстве на общую сумму 357 млн 586 тыс. 594 руб. В соответствии с проектной документацией и ее изменениями предусмотрено строительство 214 апартаментов, 2 подвальных помещений, 11 помещений чердака и 36 машино-мест.
На момент проверки реализовано 136 апартаментов, 2 подвальных помещения, 3 помещения чердака и 5 машино-мест на общую сумму 279 млн 673 тыс. 147 руб.
В ходе проверки установлено, что застройщик нарушает положение закона о долевом строительстве, которое предусматривает обязанность передачи объекта не позднее единого для всех участников срока, который предусмотрен договором. Кроме того, компания не предоставила документы, подтверждающие часть затрат на строительство: сумма нецелевого использования денежных средств составляет 75 млн 015 тыс. 853 руб.
Застройщику выдано предписание с требованием устранить выявленные нарушения, внести 75 млн 015 тыс. 853 руб. на расчетный счет организации и использовать их на завершение строительства объекта.
Также ООО «МФ «Альта» обязано направить участникам «долевки» информацию и предложения об изменении сроков передачи объектов, а также внести в проектную декларацию изменения, касающиеся сведений о финансовом результате, размерах кредиторской и дебиторской задолженности компании.
Целью надзорных мероприятий была проверка использования денежных средств участников долевого строительства в связи с отклонением застройщика от примерного графика реализации проекта на шесть и более месяцев.
Напомним, ООО «МФ «Альта» возводит два здания гостиничного назначения по ул. Прониной в Екатеринбурге путем заключения договоров участия в долевом строительстве на общую сумму 357 млн 586 тыс. 594 руб. В соответствии с проектной документацией и ее изменениями предусмотрено строительство 214 апартаментов, 2 подвальных помещений, 11 помещений чердака и 36 машино-мест.
На момент проверки реализовано 136 апартаментов, 2 подвальных помещения, 3 помещения чердака и 5 машино-мест на общую сумму 279 млн 673 тыс. 147 руб.
В ходе проверки установлено, что застройщик нарушает положение закона о долевом строительстве, которое предусматривает обязанность передачи объекта не позднее единого для всех участников срока, который предусмотрен договором. Кроме того, компания не предоставила документы, подтверждающие часть затрат на строительство: сумма нецелевого использования денежных средств составляет 75 млн 015 тыс. 853 руб.
Застройщику выдано предписание с требованием устранить выявленные нарушения, внести 75 млн 015 тыс. 853 руб. на расчетный счет организации и использовать их на завершение строительства объекта.
Также ООО «МФ «Альта» обязано направить участникам «долевки» информацию и предложения об изменении сроков передачи объектов, а также внести в проектную декларацию изменения, касающиеся сведений о финансовом результате, размерах кредиторской и дебиторской задолженности компании.
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