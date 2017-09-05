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В Екатеринбурге произошел пожар в ТРЦ «Радуга парк»
5 сентябрь 2017 (09:05)
УрБК, Екатеринбург, 05.09.2017. В Екатеринбурге сегодня ночью произошел пожар в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) «Радуга парк» на ул. Репина.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, информация о возгорании поступила в 00.15 по местному времени.
«Автоматическая пожарная сигнализация позволила своевременно обнаружить возгорание, организовать эвакуацию людей и сообщить о случившемся в пожарно-спасательную службу МЧС России. Службой безопасности объекта до прибытия пожарно-спасательных подразделений из кинозала и торговых помещений были эвакуированы около 80 человек», — говорится в сообщении.
После обследования было установлено, что горят холодильные установки с продуктами. Площадь пожара составила 20 кв. м. Пожарные справились с огнем за 40 минут.
В ликвидации возгорании были задействованы 19 единиц пожарно-спасательной техники, более 60 человек личного состава. Информация о пострадавших не поступала.
По предварительной информации пожарных дознавателей, причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки в холодильных установках.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, информация о возгорании поступила в 00.15 по местному времени.
«Автоматическая пожарная сигнализация позволила своевременно обнаружить возгорание, организовать эвакуацию людей и сообщить о случившемся в пожарно-спасательную службу МЧС России. Службой безопасности объекта до прибытия пожарно-спасательных подразделений из кинозала и торговых помещений были эвакуированы около 80 человек», — говорится в сообщении.
После обследования было установлено, что горят холодильные установки с продуктами. Площадь пожара составила 20 кв. м. Пожарные справились с огнем за 40 минут.
В ликвидации возгорании были задействованы 19 единиц пожарно-спасательной техники, более 60 человек личного состава. Информация о пострадавших не поступала.
По предварительной информации пожарных дознавателей, причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки в холодильных установках.
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