Новости дня

В России появился сомнительный банк без регистрации — «РосКредит Банк»

УрБК, Москва, 04.09.2017. В России заработал сомнительный банк без лицензии Банка России — ПАО «РосКредит Банк». Об этом сообщают «Банки.ру».



Согласно информации с сайта по адресу roskreditbank.ru, организация действует в России как минимум с 2014 года и занимается выдачей автокредитов, ипотечных кредитов и кредитных карт.



Между тем, по данным Ru-Center, домен roskreditbank.ru был создан совсем недавно — 27 августа 2017 года. В качестве владельца домена указано частное лицо. При этом, как правило, банки регистрируют свои официальные домены на себя.



На сайте «РосКредит Банка» сообщается, что он имеет лицензию Банка России. Однако номер лицензии нигде не указан.



Кроме того, порталу не удалось найти «РосКредит Банк» по названию и в списке зарегистрированных в России кредитных организаций на официальном сайте ЦБ РФ.



Напомним, что ранее в России на законных основаниях работал банк «Российский Кредит», но регулятор отозвал у него лицензию на осуществление банковских операций еще в 2015 году.



Помимо этого, «РосКредит Банк» заявляет, что сотрудничает с международной платежной системой UnionPay. Но на официальном сайте China UnionPay в качестве партнеров «РосКредит Банка» или схожих по названию финучреждений не значится.



При этом по телефону, указанному на сайте «РосКредит Банка», никто не отвечает. Между тем на различных форумах в сети начали появляться негативные отзывы о «РосКредит Банке». Люди жалуются, что заплатили банку деньги (в качестве комиссий или платы за обслуживание), но продукт или услугу так и не получили.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: