Кризис

Годовая инфляция в Свердловской области в августе составила 3,5%

Инфляция в Свердловской области в августе 2017 года составила 3,5% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Об этом сообщает Свердловскстат.



Продовольственные товары за год подорожали на 2,9%, непродовольственные — на 3,9%, алкоголь — на 7,2%, услуги — на 3,2%.



По сравнению с июнем 2017 года на Среднем Урале зафиксировали дефляцию в размере 0,6%.

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