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В Челябинске РМК завершила отборочные соревнования народного чемпионата по воркауту

УрБК, Челябинск, 04.09.2017. В Челябинске 2 и 3 сентября состоялись последние отборочные соревнования народного чемпионата по воркауту «Улица спорта», организованного Русской медной компанией. Об этом сообщает пресс-служба РМК.



«На воркаут-площадках РМК около школы № 68 и школы № 3 собрались десятки мужчин, юношей и совсем мальчишек, которые почти на равных со взрослыми состязались во фристайле, троеборье и двоеборье. В троеборье и фристайле воркаутеры соревновались в двух возрастных категориях: спортсмены от 12 до 17 лет работали с собственным весом, старше 18 лет — с утяжелителями», — рассказали в пресс-службе.



На воркаут-площадке около школы № 68 лучшие результаты показали Антон Исаков (он занял I место во фристайле в троеборье в младшей возрастной группе) и Андрей Брызгин (I место в троеборье в возрастной категории 30+).



На воркаут-площадке около школы № 3 сильнейшими атлетами стали Руслан Ситдиков (I место во фристайле в старшей возрастной группе), Виталий Мецкер (I место троеборье в старшей возрастной группе) и Дмитрий Зырянов (I место двоеборье в старшей возрастной группе).



Все призеры отборочных соревнований встретятся в финале народного чемпионата по воркауту «Улица спорта», который состоится 10 сентября в Челябинске.



Напомним, в 2017 году Русская медная компания выступила с инициативой по установке 16 воркаут-площадок и парков в городах Челябинской и Свердловской областей. Современные спортивные объекты, которые соответствуют международным требованиям, появились в Коркино, Кыштыме, Карабаше, поселке Первомайский и Челябинске. Шесть объектов построено в Екатеринбурге. В общей сложности на реализацию проекта РМК направила порядка 40 млн руб. Воркаут-площадки позволяют заниматься спортом с нагрузкой собственным весом. Они предназначены для лиц не моложе 10 лет.

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