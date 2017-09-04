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«Уральские авиалинии» возобновят полеты в Навои и Ургенч из Москвы

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2017. Авиакомпания «Уральские авиалинии» открыла продажу прямых рейсов из московского аэропорта Домодедово в узбекские города Навои и Ургенч. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.



Полеты по маршруту Москва — Навои — Москва будут выполняться с 21 сентября по пятницам, стоимость авиабилета — от 12,5 тыс. руб. в одну сторону. Рейс Москва — Ургенч — Москва — будет запущен с 20 сентября по средам и субботам, минимальная цена билета — от 14,8 тыс. руб.



«Узбекистан — это «колыбель древней культуры» и красивейшие купола из бирюзовых изразцов. Навои, построенный в устье золотоносной реки Зеравшан, покажет путешественникам архитектурные, археологические и естественные памятники. Недалеко от Навои в ущелье Сармыш находится парк петроглифов с наскальными рисунками бронзового века», — говорится в сообщении.



Ургенч знаменит парком имени Амира Тимура, в котором компактно расположились главные узбекские памятники архитектуры в миниатюре. В непосредственной близости от города находятся древнейшие памятники Центральной Азии: античные крепости и древние руины.

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