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С 29 сентября процедуру ограничения электроснабжения должникам в России сократят до одного этапа

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2017. В конце сентября энергетические компании начнут вводить и отменять режимы ограничения энергоснабжения неплательщиков всех категорий по новым правилам. Об этом сообщает пресс-служба ОАО «ЭнергосбыТ Плюс».



29 сентября вступает в силу постановление РФ, которое вводит соответствующие поправки в законодательство. Трехступенчатый порядок ограничения энергоснабжения применяется до конца сентября. Процедура введения ограничения энергоснабжения должников сокращается до одного этапа — введения полного ограничения потребления электроэнергии.



«Новые правила утверждают общий порядок ограничения абонентов — бытовых потребителей, кроме получающих электроэнергию как коммунальную услугу. Таким образом, полное ограничение одномоментно будет введено в отношении собственников приусадебных участков, бань, гаражей и иных объектов социально-хозяйственного назначения», — говорится в сообщении.



Гарантирующий поставщик как инициатор введения ограничения, начиная с осени, потребует с должника фиксированной суммы в счет компенсации понесенных расходов. Оплата является обязательным условием возобновления энергоснабжения.



Поправки коснутся и способов уведомления потребителей о предстоящем ограничении. Гарантирующий поставщик может уведомить должника, направив смс-сообщение, письмо на электронную почту, уведомлением на счете на оплату услуг, а также опубликовав информацию в СМИ.



Напомним, свердловский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» в конце августа направил 150 тыс. свердловчан, задолжавших за электроэнергию, квитанции-уведомления об ограничении энергоснабжения при непогашении задолженности.

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