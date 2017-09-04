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Летом количество несчастных случаев на производстве увеличивается на 10%
4 сентябрь 2017 (17:02)
УрБК, Москва, 04.09.2017. Летом число несчастных случаев на производстве в среднем на 10% превышает зимние показатели. Об этом сообщает пресс-служба проекта «HR Lab. — Лаборатория HR Инноваций».
«Летом предприятия фиксируют на 10% больше несчастных случаев (НС), чем зимой, на 5% больше, чем весной, и на 4% больше, чем осенью. Такие показатели связаны прежде всего с тем, что летом проводятся работы, которые невозможно или затруднительно осуществить зимой. В первую очередь они касаются строительной сферы и внешних «уличных» работ», — говорится в сообщении.
В частности, в 2016 году летом произошло на 9% больше происшествий, чем зимой, на 6,5% больше, чем весной, и на 3,9% больше, чем осенью.
В компаниях, опрошенных экспертами, в 2016 году чаще всего происходили падения с высоты (22,6%), транспортные происшествия (22,6%), падения на рабочих предметов и материалов (16,1%), утопления (12,9%), воздействие движущихся предметов и деталей (9,7%), дыма и огня (9,7%), электрического тока (6,4%).
Согласно статистике Росстата, в 2016 году из 141,7 тыс. российских предприятий с несчастными случаями столкнулись 128,6 тыс. из них. Всего пострадали 26,7 тыс. человек (в том числе 8,1 тыс. женщин), погибло 1,3 тыс. человек (в том числе 83 женщины).
«Летом предприятия фиксируют на 10% больше несчастных случаев (НС), чем зимой, на 5% больше, чем весной, и на 4% больше, чем осенью. Такие показатели связаны прежде всего с тем, что летом проводятся работы, которые невозможно или затруднительно осуществить зимой. В первую очередь они касаются строительной сферы и внешних «уличных» работ», — говорится в сообщении.
В частности, в 2016 году летом произошло на 9% больше происшествий, чем зимой, на 6,5% больше, чем весной, и на 3,9% больше, чем осенью.
В компаниях, опрошенных экспертами, в 2016 году чаще всего происходили падения с высоты (22,6%), транспортные происшествия (22,6%), падения на рабочих предметов и материалов (16,1%), утопления (12,9%), воздействие движущихся предметов и деталей (9,7%), дыма и огня (9,7%), электрического тока (6,4%).
Согласно статистике Росстата, в 2016 году из 141,7 тыс. российских предприятий с несчастными случаями столкнулись 128,6 тыс. из них. Всего пострадали 26,7 тыс. человек (в том числе 8,1 тыс. женщин), погибло 1,3 тыс. человек (в том числе 83 женщины).
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