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Летом количество несчастных случаев на производстве увеличивается на 10%

УрБК, Москва, 04.09.2017. Летом число несчастных случаев на производстве в среднем на 10% превышает зимние показатели. Об этом сообщает пресс-служба проекта «HR Lab. — Лаборатория HR Инноваций».



«Летом предприятия фиксируют на 10% больше несчастных случаев (НС), чем зимой, на 5% больше, чем весной, и на 4% больше, чем осенью. Такие показатели связаны прежде всего с тем, что летом проводятся работы, которые невозможно или затруднительно осуществить зимой. В первую очередь они касаются строительной сферы и внешних «уличных» работ», — говорится в сообщении.



В частности, в 2016 году летом произошло на 9% больше происшествий, чем зимой, на 6,5% больше, чем весной, и на 3,9% больше, чем осенью.



В компаниях, опрошенных экспертами, в 2016 году чаще всего происходили падения с высоты (22,6%), транспортные происшествия (22,6%), падения на рабочих предметов и материалов (16,1%), утопления (12,9%), воздействие движущихся предметов и деталей (9,7%), дыма и огня (9,7%), электрического тока (6,4%).



Согласно статистике Росстата, в 2016 году из 141,7 тыс. российских предприятий с несчастными случаями столкнулись 128,6 тыс. из них. Всего пострадали 26,7 тыс. человек (в том числе 8,1 тыс. женщин), погибло 1,3 тыс. человек (в том числе 83 женщины).

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