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Суд рассмотрит иск о банкротстве завода «Режникель»

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2017. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит заявление о признании ЗАО «Производственное объединение «Режникель» несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.



Соответствующий документ поступил в суд 1 сентября 2017 года. Заявителем по делу выступает АО «Рост банк», сумма исковых требований составляет 202 млн 646 тыс. руб.



Напомним, ЗАО «ПО «Режникель» входит в группу компаний «Русникель». Решение об остановке предприятия было принято еще в начале 2017 года. Акционеры связывают это с резким падением мировых цен на никель. В марте завод объявил о сокращении всех 917 работников.

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