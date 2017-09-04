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Принц Уильям и Кейт Миддлтон ждут третьего ребенка

Кенсингтонский дворец сообщил, что принц Уильям и Кейт Миддлтон ждут третьего ребенка. Об этом сообщает «Газета.ру».



«Герцог и герцогиня Кембриджские очень рады объявить, что ожидают третьего ребенка», — говорится в заявлении Кенсингтонского дворца.



Уточняется, что Кейт, как и в предыдущие беременности, страдает от токсикоза, поэтому больше не будет участвовать в официальных мероприятиях.



Сыну Кейт и Уильяма принцу Джорджу 4 года, а дочери принцессе Шарлотте 2 года.

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