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Принц Уильям и Кейт Миддлтон ждут третьего ребенка

4 сентябрь 2017 (16:38)

Кенсингтонский дворец сообщил, что принц Уильям и Кейт Миддлтон ждут третьего ребенка. Об этом сообщает «Газета.ру».

«Герцог и герцогиня Кембриджские очень рады объявить, что ожидают третьего ребенка», — говорится в заявлении Кенсингтонского дворца.

Уточняется, что Кейт, как и в предыдущие беременности, страдает от токсикоза, поэтому больше не будет участвовать в официальных мероприятиях.

Сыну Кейт и Уильяма принцу Джорджу 4 года, а дочери принцессе Шарлотте 2 года.

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