Facebook потребовала у российской компании отдать ей домен facebook.ru

С 2005 года домен facebook.ru принадлежит платежной системе «Золотая корона», с него идет переадресация на сайт «Короны». Ранее представители социальной сети направили в головную структуру «Золотой короны» ЗАО ЦФТ письмо, в котором в качестве финального срока передачи указано 30 сентября.



Facebook Inc. направила претензионное письмо ЗАО «Центр финансовых технологий», в котором требует безвозмездно передать ей домен facebook.ru. Согласно тексту письма, американский Facebook узнал о том, что домен принадлежит ЗАО ЦФТ — с домена идет переадресация на сайт платежной системы «Золотая корона», принадлежащей ЦФТ, сообщает «Ъ».



В письме, отправленном в конце августа, отмечается, что Facebook Inc. была основана в 2004 году, владеет одноименной социальной сетью и также обладает правами на товарный знак facebook в различных вариантах написания. Доменное имя facebook.ru воспроизводит уже зарегистрированный товарный знак, а это, по словам американской корпорации, является неприемлемым.

