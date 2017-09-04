Дайджест

США называли обыски в генконсульстве России инспекциями

4 сентябрь 2017 (16:37)

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков выразил возмущение в связи с обысками объектов российского генерального консульства в Сан-Франциско. Об этом сообщает «Газета.ру».

«Американская сторона пытается делать хорошую мину при плохой игре, маневрируя словами, а не содержанием. Они утверждают, что это какие-то осмотры, инспекции. Нет, это обыски», — сказал он.

С. Рябков также назвал происходящее «государственным хулиганством», и отметил, что перед ответными шагами необходимо «определенное осмысление».

Ранее сообщалось, что служебная часть российского генконсульства в Сан-Франциско перешла под контроль США.

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