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США называли обыски в генконсульстве России инспекциями

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков выразил возмущение в связи с обысками объектов российского генерального консульства в Сан-Франциско. Об этом сообщает «Газета.ру».



«Американская сторона пытается делать хорошую мину при плохой игре, маневрируя словами, а не содержанием. Они утверждают, что это какие-то осмотры, инспекции. Нет, это обыски», — сказал он.



С. Рябков также назвал происходящее «государственным хулиганством», и отметил, что перед ответными шагами необходимо «определенное осмысление».



Ранее сообщалось, что служебная часть российского генконсульства в Сан-Франциско перешла под контроль США.

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