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Ангела Меркель победила в предвыборных теледебатах

Ангела Меркель победила своего главного соперника Мартином Шульцем во время телевизионных дебатов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».



55% граждан отдали предпочтение канцлеру ФРГ Ангеле Меркель. Лишь 35% высказались в поддержку Шульца. Теледуэль началась с того, что Мартин Шульц, который представляет Социал-демократическую партию, обвинил действующего канцлера в плохой координации с другими европейскими странами по решению миграционного кризиса. А. Меркель в ответ заявила, что в 2015 году ситуация была драматичной, и в жизни порой возникают ситуации, когда надо действовать самостоятельно.



Выборы в Бундестаг должны состояться через 3 недели.

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