Новости дня
«МегаФон»: У абонентов растет интерес к облачным хранилищам данных
4 сентябрь 2017 (16:21)
УрБК, Екатеринбург, 04.09.2017. Аналитики компании «МегаФон» отмечают рост интереса абонентов к облачному хранилищу данных «МегаДиск». Об этом сообщает пресс-служба оператора.
«Всего за лето количество пользователей «МегаДиска» увеличилось на четверть. Один клиент в среднем хранит там 1,3 ГБ информации, большая часть которой приходится на фотографии. Общее количество файлов в облаке можно сравнить с 25 млн снимков», — отметил директор по развитию бизнеса на массовом рынке «МегаФона» на Урале Сергей Алферов.
Хранилище объединяет файлы с планшета, смартфона, компьютера домашней и рабочей сетей в одну базу. Все файлы защищены: они не потеряются и с ними ничего не случится, что бы ни произошло с компьютером, смартфоном или флешкой. «МегаДиск» также поможет делиться фото и видео с друзьями — однажды загрузив файл в МегаДиск, можно просто отправить ссылку на него.
Сервис доступен всем абонентам «МегаФона», обладателям смартфонов с iOS или Android. Клиентам оператора доступен неограниченный объем на «МегаДиске» без абонентской платы. Оплата трафика будет зависеть от тарифного плана в сети «МегаФон».
«Всего за лето количество пользователей «МегаДиска» увеличилось на четверть. Один клиент в среднем хранит там 1,3 ГБ информации, большая часть которой приходится на фотографии. Общее количество файлов в облаке можно сравнить с 25 млн снимков», — отметил директор по развитию бизнеса на массовом рынке «МегаФона» на Урале Сергей Алферов.
Хранилище объединяет файлы с планшета, смартфона, компьютера домашней и рабочей сетей в одну базу. Все файлы защищены: они не потеряются и с ними ничего не случится, что бы ни произошло с компьютером, смартфоном или флешкой. «МегаДиск» также поможет делиться фото и видео с друзьями — однажды загрузив файл в МегаДиск, можно просто отправить ссылку на него.
Сервис доступен всем абонентам «МегаФона», обладателям смартфонов с iOS или Android. Клиентам оператора доступен неограниченный объем на «МегаДиске» без абонентской платы. Оплата трафика будет зависеть от тарифного плана в сети «МегаФон».
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- ОАО «МегаФон» запустило в коммерческую эксплуатацию сервис «МегаДиск»
- ОАО «МегаФон» запустило для уральских абонентов обновленный тарифный план «Все просто»
- Трафик абонентов ОАО «МегаФон» на Урале в День святого Валентина на 16 млн мегабайт превысил средний показатель
- Объем трафика мобильного интернета ночью в сети ОАО «МегаФон» вырос на 35%
- ОАО «МегаФон» на Урале запускает новую услугу «ivi.ru без границ» для просмотра фильмов он-лайн
Loading...