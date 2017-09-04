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«МегаФон»: У абонентов растет интерес к облачным хранилищам данных

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2017. Аналитики компании «МегаФон» отмечают рост интереса абонентов к облачному хранилищу данных «МегаДиск». Об этом сообщает пресс-служба оператора.



«Всего за лето количество пользователей «МегаДиска» увеличилось на четверть. Один клиент в среднем хранит там 1,3 ГБ информации, большая часть которой приходится на фотографии. Общее количество файлов в облаке можно сравнить с 25 млн снимков», — отметил директор по развитию бизнеса на массовом рынке «МегаФона» на Урале Сергей Алферов.



Хранилище объединяет файлы с планшета, смартфона, компьютера домашней и рабочей сетей в одну базу. Все файлы защищены: они не потеряются и с ними ничего не случится, что бы ни произошло с компьютером, смартфоном или флешкой. «МегаДиск» также поможет делиться фото и видео с друзьями — однажды загрузив файл в МегаДиск, можно просто отправить ссылку на него.



Сервис доступен всем абонентам «МегаФона», обладателям смартфонов с iOS или Android. Клиентам оператора доступен неограниченный объем на «МегаДиске» без абонентской платы. Оплата трафика будет зависеть от тарифного плана в сети «МегаФон».

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