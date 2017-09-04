Новости дня
Официальный курс долл. США снизился на 27 коп., евро — на 27 коп.
4 сентябрь 2017 (16:04)
УрБК, Москва, 04.09.2017. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 5 сентября. Курс долл. США снизился на 27,4 коп., до 57,78 руб. Курс евро снизился на 27,36 коп., до 68,72 руб.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Официальный курс долл. США снизился на 48 коп., евро — на 62 коп.
- Официальный курс долл. США снизился на 18 коп., евро — на 57 коп.
- Официальный курс долл. США снизился на 9,24 коп., евро — на 1,23 коп.
- Официальный курс долл. США снизился на 8 коп., евро — на 6 коп.
- Официальный курс долл. США снизился на 63 коп., евро снизился на 24 коп.
Loading...