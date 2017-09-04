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Официальный курс долл. США снизился на 27 коп., евро — на 27 коп.

4 сентябрь 2017 (16:04)

УрБК, Москва, 04.09.2017. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 5 сентября. Курс долл. США снизился на 27,4 коп., до 57,78 руб. Курс евро снизился на 27,36 коп., до 68,72 руб.

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