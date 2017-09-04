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В Екатеринбурге снесли незаконный торговый павильон на ул. Малышева

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2017. В Екатеринбурге снесли несанкционированный нестационарный торговый объект — павильон «Продукты» на ул. Малышева, 116. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.



Собственник объекта должен был в десятидневный срок добровольно освободить территорию.



«Администрация Екатеринбурга в случае неисполнения решения суда имеет право освободить территорию своими силами (с возложением расходов на ответчика). Поэтому теперь администрация Октябрьского района совместно с отделом Федеральной службы судебных приставов производит снос торгового объекта в рамках возбужденного исполнительного производства», — говорится в сообщении.

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