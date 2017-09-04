Новости дня
В Екатеринбурге снесли незаконный торговый павильон на ул. Малышева
4 сентябрь 2017 (15:43)
УрБК, Екатеринбург, 04.09.2017. В Екатеринбурге снесли несанкционированный нестационарный торговый объект — павильон «Продукты» на ул. Малышева, 116. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Собственник объекта должен был в десятидневный срок добровольно освободить территорию.
«Администрация Екатеринбурга в случае неисполнения решения суда имеет право освободить территорию своими силами (с возложением расходов на ответчика). Поэтому теперь администрация Октябрьского района совместно с отделом Федеральной службы судебных приставов производит снос торгового объекта в рамках возбужденного исполнительного производства», — говорится в сообщении.
Собственник объекта должен был в десятидневный срок добровольно освободить территорию.
«Администрация Екатеринбурга в случае неисполнения решения суда имеет право освободить территорию своими силами (с возложением расходов на ответчика). Поэтому теперь администрация Октябрьского района совместно с отделом Федеральной службы судебных приставов производит снос торгового объекта в рамках возбужденного исполнительного производства», — говорится в сообщении.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Судебные приставы снесли незаконный киоск в центре Екатеринбурга
- На улице Большакова в Екатеринбурге снесли незаконно возведенный торговый павильон
- Судебные приставы снесли павильон микрозаймов на Уралмаше
- В Екатеринбурге снесли незаконный многоэтажный дом
- Администрация Екатеринбурга может получить право самостоятельно произвести работы по освобождению земельного участка, занимаемого ООО «Торговый двор»
Loading...