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В Екатеринбурге подготовка к отопительному сезону обошлась в 2 млрд рублей
4 сентябрь 2017 (15:24)
УрБК, Екатеринбург, 04.09.2017. В этом году на модернизацию сетей Екатеринбурга к отопительному сезону потратили свыше 2 млрд руб. Об этом сообщает департамент информполитики Свердловской области со ссылкой на заместителя главы МинЖКХ региона Игоря Чикризова.
«Мы видим, что в этом году в модернизацию сетей города вкладываются беспрецедентно большие средства — более 2 млрд руб. В рамках одной ремонтной компании здесь меняется свыше 70 км сетей, в недавнем прошлом этот объем составлял чуть более 500 м. в год», — прокомментировал Игорь Чикризов.
В рамках подготовки к отопительному сезону на объектах Екатеринбурга капитально ремонтируется, меняется и модернизируется более 72 км теплосетей — в 3,5 раза больше, чем в прошлом году. Первостепенное внимание ЕТК, по словам заместителя директора по тепловым сетям Свердловского филиала группы «Т плюс» Андрея Шмелькова, уделяется самым проблемным теплотрассам прошлой зимы и участкам, не выдержавшим гидравлических испытаний в летний период. Применение современных материалов, по его словам, увеличит срок службы трубопроводов более чем на 30 лет.
Также в ремонтную программу специально включили магистрали, проходящие по центральным улицам города, чтобы избежать ремонта и раскопок летом 2018 года, в период проведения в Екатеринбурге матчей чемпионата мира по футболу.
«Мы видим, что в этом году в модернизацию сетей города вкладываются беспрецедентно большие средства — более 2 млрд руб. В рамках одной ремонтной компании здесь меняется свыше 70 км сетей, в недавнем прошлом этот объем составлял чуть более 500 м. в год», — прокомментировал Игорь Чикризов.
В рамках подготовки к отопительному сезону на объектах Екатеринбурга капитально ремонтируется, меняется и модернизируется более 72 км теплосетей — в 3,5 раза больше, чем в прошлом году. Первостепенное внимание ЕТК, по словам заместителя директора по тепловым сетям Свердловского филиала группы «Т плюс» Андрея Шмелькова, уделяется самым проблемным теплотрассам прошлой зимы и участкам, не выдержавшим гидравлических испытаний в летний период. Применение современных материалов, по его словам, увеличит срок службы трубопроводов более чем на 30 лет.
Также в ремонтную программу специально включили магистрали, проходящие по центральным улицам города, чтобы избежать ремонта и раскопок летом 2018 года, в период проведения в Екатеринбурге матчей чемпионата мира по футболу.
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