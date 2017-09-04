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Трех жителей Екатеринбурга обвиняют в хищении 50 тысяч банок тушенки

Прокуратура Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех жителей Свердловской области. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства по региону.



Екатеринбуржцы обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере».



«По версии следствия, в период с сентября 2016 года по декабрь 2016 года четверо жителей Свердловской области и один житель Курганской области, действуя сообща, от имени юридического лица заключили договор поставки с организацией, находящейся в городе Барнауле Алтайского края. При этом обвиняемые не имели реальной финансовой возможности исполнить принятые на себя обязательства. В результате обвиняемые похитили почти 50 тыс. банок «Консервы мясные, стерилизованные «Говядина тушеная высший сорт», причинив юридическому лицу материальный ущерб на сумму более 4 млн руб., что является особо крупным размером», — говорится в сообщении.



Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Кировский районный суд Екатеринбурга.



В отношении одного из соучастников преступления — жителя Екатеринбурга — Дмитрия Скорика, заключившего с прокуратурой города досудебное соглашение, Кировский районный суд Екатеринбурга вынес приговор. Ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

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