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Свердловские власти передали РПЦ здание Преображенского собора в Невьянске
4 сентябрь 2017 (14:44)
УрБК, Екатеринбург, 04.09.2017. Министерство госимущества Свердловской области по распоряжению правительства региона приняло решение о передаче здания Преображенского собора в Невьянске в безвозмездное пользование Нижнетагильской епархии Русской православной церкви. Об этом сообщает пресс-служба МУГИСО.
Собор был заложен 10 августа 1824 года как приходская церковь. Его общая площадь составляет 1 тыс. 291 кв. м.
«Заключение договора безвозмездного пользования позволит обеспечить сохранность собора и его использование для осуществления уставной деятельности религиозной организации», — пояснили в МУГИСО.
Поскольку собор включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия и принят на государственную охрану, министерство обязало религиозную организацию выполнять требования по сохранению ОКН.
Собор был заложен 10 августа 1824 года как приходская церковь. Его общая площадь составляет 1 тыс. 291 кв. м.
«Заключение договора безвозмездного пользования позволит обеспечить сохранность собора и его использование для осуществления уставной деятельности религиозной организации», — пояснили в МУГИСО.
Поскольку собор включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия и принят на государственную охрану, министерство обязало религиозную организацию выполнять требования по сохранению ОКН.
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