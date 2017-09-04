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Свердловские власти передали РПЦ здание Преображенского собора в Невьянске

4 сентябрь 2017 (14:44)

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2017. Министерство госимущества Свердловской области по распоряжению правительства региона приняло решение о передаче здания Преображенского собора в Невьянске в безвозмездное пользование Нижнетагильской епархии Русской православной церкви. Об этом сообщает пресс-служба МУГИСО.

Собор был заложен 10 августа 1824 года как приходская церковь. Его общая площадь составляет 1 тыс. 291 кв. м.

«Заключение договора безвозмездного пользования позволит обеспечить сохранность собора и его использование для осуществления уставной деятельности религиозной организации», — пояснили в МУГИСО.

Поскольку собор включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия и принят на государственную охрану, министерство обязало религиозную организацию выполнять требования по сохранению ОКН.

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