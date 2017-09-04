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Из парковых зон Екатеринбурга вывезли более 140 кубометров мусора

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2017. В ходе уборки парковых зон и береговых линий с площадок Екатеринбурга вывезли более 140 кубометров мусора. Об этом сообщает департамент информполитики Свердловской области.



«Очищена территория на общей площади 200 га. С четырнадцати площадок Екатеринбурга на полигоны, которые работали в этот день бесплатно, вывезено более 140 кубометров мусора», — прокомментировал министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов.



Планируется, что субботники на территории области будут проходить до 30 сентября. В рамках акции намерены очистить от мусора более 200 площадок.

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