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Из парковых зон Екатеринбурга вывезли более 140 кубометров мусора
4 сентябрь 2017 (14:25)
УрБК, Екатеринбург, 04.09.2017. В ходе уборки парковых зон и береговых линий с площадок Екатеринбурга вывезли более 140 кубометров мусора. Об этом сообщает департамент информполитики Свердловской области.
«Очищена территория на общей площади 200 га. С четырнадцати площадок Екатеринбурга на полигоны, которые работали в этот день бесплатно, вывезено более 140 кубометров мусора», — прокомментировал министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов.
Планируется, что субботники на территории области будут проходить до 30 сентября. В рамках акции намерены очистить от мусора более 200 площадок.
«Очищена территория на общей площади 200 га. С четырнадцати площадок Екатеринбурга на полигоны, которые работали в этот день бесплатно, вывезено более 140 кубометров мусора», — прокомментировал министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов.
Планируется, что субботники на территории области будут проходить до 30 сентября. В рамках акции намерены очистить от мусора более 200 площадок.
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