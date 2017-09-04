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УБРиР запустил в региональных отделениях оформление ипотеки

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2017. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) наращивает присутствие на российском ипотечном рынке. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.



С 4 сентября, помимо Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Уфы, Перми и Челябинска, оформить кредит на покупку жилья можно в ипотечных центрах Новосибирска, Тюмени, Казани и Кирова.



«Мы всегда ищем новые точки роста и, принимая решение о развитии продукта, ориентируемся не только на потенциал рынка ипотеки и спрос на недвижимость, но и на размер клиентской базы УБРиР в конкретном регионе. И особенно это касается держателей зарплатных карт, которым банки предлагают наиболее лояльные условия по ипотеке», — рассказала руководитель дирекции перспективных проектов УБРиР Анастасия Перегримова.



Согласно исследованию УБРиР, Новосибирск, Тюмень и Казань находятся в первой десятке городов по объему выданных ипотечных кредитов за I полугодие 2017 года, а в Кирове, несмотря на более скромные объемы, выявлен устойчивый спрос на этот продукт, что видно по количеству оформленных кредитов на покупку жилья.



Входящие в ипотечную линейку продукты удовлетворяют все потребности клиентов, связанные с покупкой недвижимости с помощью банка. Так, кредиты можно оформить для приобретения квартиры на вторичном и первичном рынке. Кроме классических продуктов, в ипотечной линейке есть специальная программа «Ипотека с материнским капиталом», рефинансирование ипотечных кредитов, оформленных ранее в других банках, а также нецелевой кредит под залог уже имеющейся недвижимости.



В зависимости от выбранной клиентом программы кредитования УБРиР предлагает следующие условия: процентная ставка от 10% годовых, первоначальный взнос от 0%, срок кредита до 25 лет.

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