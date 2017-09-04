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Центробанк ввел новый механизм предоставления ликвидности банкам

УрБК, Москва, 04.09.2017. Центральный банк России с 1 сентября 2017 года ввел дополнительный механизм предоставления ликвидности для банков, испытывающих временные проблемы с ней. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.



Кредитные организации смогут обратиться за этим механизмом в случае исчерпания других источников привлечения средств, в том числе в рамках стандартных инструментов Банка России.



Денежные средства в рамках нового инструмента будут предоставляться в рублях на срок не более 90 календарных дней. Ставка по нему будет равна ключевой ставке ЦБ, увеличенной на 1,75%.



Новый механизм создан по аналогии с широко распространенным в международной практике механизмом экстренного предоставления ликвидности (МЭПЛ). Банк России будет принимать решение о предоставлении банку средств в рамках него с учетом его финансовой устойчивости, а также системной значимости.



«Банк России на основании оценки представленной информации и анализа ситуации с банком оперативно принимает решение о возможности предоставления ему ликвидности в рамках МЭПЛ. В зависимости от заявленного банком обеспечения предоставление денежных средств может осуществляться в том числе в виде сделки РЕПО и/или обеспеченного кредита», — говорится в сообщении.



Банк, желающий воспользоваться этим механизмом, должен представить ходатайство в подразделение ЦБ, осуществляющее надзор за деятельностью этой кредитной организации. Банк, в частности, должен приложить информацию о причинах возникновения потребности в использовании механизма экстренного предоставления ликвидности, а также прогнозный график притоков и оттоков денежных средств в течение предполагаемого срока привлечения средств, говорящий о способности банка решить возникшие проблемы.

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