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Свердловский облсуд взыскал с «Тепловодоканала» более 1,6 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2017. Свердловский областной суд взыскал с ООО «Тепловодоканал» задолженность по плате за негативное воздействие на окружающую среду в размере 1 млн 686 тыс. 823 руб. Об этом сообщает пресс-служба Департамента Росприроднадзора по Уральскому Федеральному округу.



В мае 2015 года Верхнепышминский городской суд удовлетворил требования Департамента Росприроднадзора по УрФО о взыскании с коммунального предприятия указанной задолженности за IV квартал 2014 года. Кроме того, суд возложил на ООО «Тепловодоканал» обязанность произвести и представить в департамент расчеты платы за негативное воздействие на окружающую среду за период с I квартала 2013 года по IV квартал 2015 года и оплатить долги в полном объеме.



Не согласившись с позицией судебного органа, ООО «Тепловодоканал» обратилось в апелляционную инстанцию. Однако Свердловский областной суд оставил решение без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения.

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